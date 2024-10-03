Осенний марафон «Спорт во благо» собрал 2,5 млн рублей

28 сентября в Измайловском парке прошел благотворительный забег «Спорт во благо», объединивший профессиональных спортсменов, любителей бега, семьи с детьми и корпоративные команды. Всего в забеге приняли участие 450 человек, а по итогам мероприятия было собрано 2,5 млн рублей. Средства пойдут на развитие и поддержку обучающих и развивающих программ для людей с синдромом Дауна.

Титульным спонсором мероприятия выступила программа ДоброFON, направившая 1 миллион рублей фонду «Синдром любви». Дополнительно во время марафона была организована зона с мерчем ДоброFON, который можно было приобрести в обмен на пожертвования, благодаря чему удалось собрать 53 250 рублей.

«Спорт — это не только физическая активность, но и возможность объединять людей ради важной цели. Мы активно поддерживаем массовый спорт в России, и это уже третий забег в этом году, в котором мы участвуем. Особенно радостно поддерживать мероприятия, где участники не просто преодолевают дистанцию, а совершают настоящий подвиг, помогая людям с особенностями получить доступ к развивающим программам и ресурсам», — отметил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

Участники пробежали дистанции от 500 метров до полумарафона. На 21 километре победу одержали Юлия Кулакова у женщин и Артем Честнейшин у мужчин. На дистанции 10 километров первыми к финишу пришли Татьяна Ныркова и Иван Буров.

Забег «Спорт во благо» стал настоящим праздником единства и доброты, объединив людей разного возраста и уровня подготовки. Самыми юными участниками забега стали дети от 0 до 5 лет, пробежавшие дистанцию 50 метров.

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