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18 мая, 17:56

Полумарафон «Забег.РФ» в 2023 году получит статус международного

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полумарафон «Забег.РФ» в 2023 году впервые получит статус международного, сообщает ТАСС.

«Забег.РФ» пройдет 4 июня во всех регионах России, в программу войдут забеги на 1, 5, 10 и 21,1 км. Старт будет дан одновременно в 9:00 по московскому времени во всех городах России, а также в Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане. Зарубежные этапы пройдут под названием One Run. Организаторы рассчитывают на участие около 160 тысяч человек.

Китайский этап пройдет 24 мая в Пекине на территории Олимпийского парка, где год назад проходили соревнования зимних Игр.

Первый «Забег.РФ» проходил в 2017 году одновременно в 10 городах России. В этом году мероприятие пройдет в седьмой раз.

Источник: https://tass.ru/sport/17781463
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