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Сегодня, 17:45

В Камеруне 19 спортсменов пострадали в результате серии взрывов во время марафона «Гонка надежды»

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Во время марафона «Гонка надежды» в Камеруне произошло несколько взрывов, сообщает The Guardian Post Daily.

По данным источника, около двух взрывных устройств местного производства сработали на трассе. По словам зрителей, бомба взорвалась на обочине дороги в момент, когда десятки спортсменов пробегали мимо.

СМИ сообщают, что в результате взрывов пострадали 19 спортсменов, троим потребовалось помощь хирургов. Ответственность за подрывы взяла одна из сепаратистских группировок — вооруженное крыло Управляющего совета Амбазонии.

В марафоне «Гонка надежды» принимали участие 529 спортсменов из 15 стран.

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