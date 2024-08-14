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В Москве прошел благотворительный забег «Без Границ»

Алексей Смертин.
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11 августа в Измайловском парке прошел благотворительный забег «Без Границ». Участником забега стал футболист Алексей Смертин и другие известные спортсмены.

Всего забег собрал более 700 человек, среди них — 120 детей и 70 человек с инвалидностью. По итогам мероприятия на благотворительность направят более 320 тысяч рублей: 280 000 организаторам спортивного праздника — благотворительному фонду «Спорт для Жизни» — пожертвовала благотворительная программа ДоброFON, а еще 40 000 пожертвовали сами участники. Все вырученные средства пойдут на флагманский проект фонда «Марафон в Темноте», в рамках которого люди с инвалидностью по зрению занимаются спортом.

В ходе мероприятия были устроены забеги как для детей, так и для взрослых. Важной частью спортивного события стала дистанция «вслепую» на 2 км. На старт здесь выходили парой: один из участников бежал в повязке на глазах в роли незрячего бегуна, а другой сопровождал его на дистанции.

После спортивной части для гостей и бегунов выступили певица Марина Михеева, группа «Оризонт» и участник шоу «Голос» — Арсений Курчанин, а народный артист России Николай Басков, певцы Митя Фомин, Карина Кокс и другие звезды записали для участников видеообращения.

«Важно, что наш забег инклюзивный: участвовать в дистанциях могли дети и взрослые с инвалидностью. Мы благодарим всех наших партнеров за помощь и поддержку. Отдельно хочу выделить генерального партнера нашего спортивного события — благотворительную программу «ДоброFON», для которой социальная повестка и решение потребностей нашей целевой аудитории так же важны, как и для нас», — отмечает директор благотворительного фонда «Спорт для Жизни» Анастасия Плетминцева.

«Мы уделяем большое внимание инициативам, которые не только продвигают спорт в массы, но и помогают тем, кто действительно в этом нуждается. Возможность заниматься спортом должна быть абсолютно у каждого человека, независимо от его особенностей. Мы рады, что накопленный нами опыт в работе с профессиональными клубами, спортивными федерациями и паралимпийским комитетом помогает делать спорт доступным для всех», — рассказала Валерия Купина, заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам FONBET.

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