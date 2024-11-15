Ермакову переизбрали в совет Международной федерации парусного спорта

Исполнительный директор Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Павел Соболев сообщил, что россиянка Татьяна Ермакова переизбрана в совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing).

«В World Sailing подтвердили, что Татьяна Ермакова продолжит представлять в совете международной федерации ряд национальных организаций, входящих в группу Н. Она как председатель этой группы была переизбрана на следующие четыре года. В группу Н кроме России входят Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия и Казахстан», — цитирует Соболева ТАСС.

1 марта 2022 года World Sailing объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. 19 марта пресс-служба Международной федерации парусного спорта опубликовала условия участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в квалификационных олимпийских соревнованиях и Играх-2024 в случае получения нейтрального статуса. В отборочной регате участвовали только два яхтсмена из России: Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков. Они не смогли завоевать олимпийские путевки.