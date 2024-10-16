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Сегодня, 12:07

Губерниев поддержал инициативу объединения ВФГБК и ФГСР

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение объединить всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), и федерацию гребного слалома (ФГСР) в одну организацию.

«Давно пора — международная федерация у них одна, поэтому решение назревало. Не сомневаюсь, что Евгений Архипов будет руководить объединенной федерацией. Он блестящий президент, с моей точки зрения, что доказало выступление наших спортсменов на Олимпиаде и на чемпионате мира. Там есть хорошие, очень спокойные отношения внутри с международными структурами. Также отличная работа Елены Исхаковой — генерального секретаря федерации. Очень надеюсь, что опыт слаломной федерации, в которой попечительский совет возглавляет Сергей Лавров, и знания президента федерации слалома Сергея Папуша очень сильно пригодятся. Эта федерация способна быть одной из ведущих в стране», — сказал Губерниев «СЭ».

16 октября о планах по объединению федераций заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. На пост главы организации будет выдвинут Евгений Архипов.

Ранее, 6 сентября решение объединиться в одну организацию приняли федерации гимнастики. 1 октября так же поступили и федерации водных видов спорта.

Александр Абустин

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