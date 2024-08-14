Mash: известный российский яхтсмен погиб при попытке убежать от медведя на Байкале

Сегодня, 18:25
В Иркутске при попытке убежать от медведя погиб один из самых титулованных яхтсменов России Станислав П., сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, мужчина, спасаясь от медведя, запнулся о камень, упал со скалы в воду и разбил голову. Все произошло в Змеиной бухте на Байкале. 56-летний Станислав путешествовал на лодке с другом. У друга яхтсмена перелом ключицы, он в больнице.
Сообщается, что Станислав более 30 лет занимался парусным спортом, у него множество регалий, в том числе четыре кубка Байкала.
Ранее в Следственном комитете Бурятии рассказали, что выясняют обстоятельства гибели туриста на Байкале.