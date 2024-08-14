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Парус

Сегодня, 19:28

В Федерации парусного спорта Иркутской области сообщили о смерти яхтсмена Печенкина на Байкале

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации парусного спорта Иркутской области Александр Московских сообщил, что на Байкале погиб российский яхтсмен Станислав Печенкин.

«Трагедия случилась утром, примерно в 10:00, Станислав Печенкин вместе со своим товарищем сошли на берег отдохнуть после недавней регаты и собрать грибов, но столкнулись с медведем. Стали убегать от него, прыгнули со скалы, но не в воду, а на камни. Один повредил ключицу, а Стас погиб. Станислав — известный яхтсмен, не раз выигрывал Кубок Байкала по парусному спорту. Он также организовывал регаты в Турции, у нас на Байкале», — приводит слова Московских ТАСС.

56-летний Печенкин был членом Иркутской федерации парусного спорта и возглавлял иркутское отделение Российской ассоциации буеров класса DN.

14 августа сообщалось, что в Иркутске при попытке убежать от медведя погиб один из самых титулованных яхтсменов России. Станислав путешествовал на лодке с другом. У друга яхтсмена перелом ключицы, он в больнице.

Источник: ТАСС
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