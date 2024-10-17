Всероссийская федерация парусного спорта выдвинула четырех кандидатов на посты в World Sailing

Президиум Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) выдвинул четырех претендентов на посты в комитетах и комиссиях Международной федерации парусного спорта (World Sailing), сообщает ТАСС.

Российская организация предложила кандидатуры вице-президента ВФПС Сергея Алексеева, заместителя исполнительного директора федерации по международной деятельности Яны Добжицкой, члена Всероссийской коллегии судей Татьяны Ермаковой и судьи Натальи Чубенко.

Ежегодная конференция Международной федерации парусного спорта состоится с 4 по 9 ноября в Сингапуре. В заключительный день пройдут выборы руководства World Sailing, также будут избраны члены комитетов и комиссий международной федерации.