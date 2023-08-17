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Сегодня, 13:45

Оправданный риск? Как подростки в одиночку пересекали океан ради рекорда

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Джессика Уотсон.
Фото Getty Images
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Битва за самую юную кругосветку под парусом.

Что может интересовать 15-летних школьниц? Поступление в университет, первая любовь, творчество и танцы... Это все то, что осталось на втором или третьем плане для Джессики Уотсон и Лауры Деккер. Австралийка и голландка устроили между собой гонки за звание самой молодой покорительницы океана. Девятиклассницы отправились в открытое море под парусом с целью обогнуть земной шар — при этом им нельзя было ни заходить в порты, ни контактировать с кем-либо на воде. В итоге обе девушки едва не погибли. И это вызывает логичный вопрос, так стоило ли родителям позволять подобное приключение?

Страдавшая дислексией девочка мечтала стать самым юным капитаном в кругосветке

Дилеммы о границах родительского контроля, пожалуй, останутся вечными. «Я бы запретил запрещать», — звучит название одной из самых популярных сегодня книг на эту тему. Обычно вопрос касается пагубных привычек, нежелательной компании или выбора сферы деятельности. Но что если ребенок одержим безумной идеей? Например, в шестом классе решил покорить Эверест, полететь в космос или совершить кругосветное путешествие. В одиночку, под парусом и без заходов в порт. Что будет правильным: поддержать его стремление или оградить от очевидной опасности? Такой вопрос встал перед родителями 15-летней Джессики Уотсон, когда она загорелась идеей стать самой молодой покорительницей океана. Уотсон родилась на юге Австралии и с юных лет находилась на воде. Мама и папа — яхтсмены-любители и часто брали детей в различные поездки.

Джессика с трех лет знала азы управления яхтой и умела ориентироваться по компасу. Страдавшая дислексией девочка больше интересовалась морским делом, нежели скучными уроками. А когда в 11 лет ей подарили книгу о молодом покорителе морей Джесси Мартине, маленькая, но храбрая австралийка решила во что бы то ни стало побить его рекорд. Немец завершил свою кругосветку в 18 лет — причем по правилам Международной морской федерации без остановок и посторонней помощи. Даже к его путешествию в 1999 году было много вопросов: героизм это или безумие? Поэтому родители Уотсон сначала надеялись, что дочь образумится сама. Однако юниорка была настроена серьезно и в мае 2008 года начала подготовку к путешествию. Был спланирован маршрут, подготовлено судно, собраны припасы. С тревогой в сердце родители ее все же отпустили.

Яхта Джессики Уотсон во время путешествия.
Фото Getty Images

Маленькая яхта дважды пережила шторм, но с пути не сошла

Сомнения подтвердились в первую же ночь, когда розовая яхта столкнулась с 63 000-тонным грузовым судном Silver Yang и лишилась мачт. Девочка смогла сохранить контроль над своим средством передвижения и вернулась в порт на моторной тяге. Но казалось, что от планов на кругосветку придется отказаться. Ситуация волновала даже австралийских чиновников, которые хотели запретить Джессике выходить в море судебным постановлением, а ее отцу с матерью грозили лишением родительских прав. Тем не менее Уотсон-младшая слушать отговорки не стала. «Я терпеть не могу, когда кто-то пытается учить меня жизни. Я хотела испытать себя и сделать что-то такое, чем могла бы потом гордиться», — заявила она и через месяц снова вышла в море. 18 октября 2009 года Джессика Уотсон стартовала из Сиднейской бухты на 10-метровой яхте Ella's Pink Lady. Уже через месяц она пересекла экватор.

На удивление все шло неплохо до зимы, когда у Фолклендских островов маленький корабль столкнулся с сильнейшим штормом. Яхта получила повреждения, а девушка чудом осталась жива. Тем не менее она отказалась от помощи, не стала прерывать свое путешествие и была настроена завершить начатое. Еще один шторм встретил Джессику в апреле недалеко от берегов Австралии. Прерывать кругосветку в сотне километров от мечты было бы обидно, поэтому Уотсон не стала слушать приказы метеорологов зайти в порт. Джессика пошла на немыслимое — попыталась не бежать от волны в сторону, а сойтись с ней в унисон. На всеобщее счастье, это сработало, и 15 мая 2010 года толпа встречала ее в порте Сиднея как героя. На пирсе был даже премьер-министр Австралии, вручивший девушке орден.

Джессика Уотсон возвращается в Австралию.
Фото Getty Images

История Джессики вдохновила еще на одно отважное путешествие

«Ты настоящая героиня, пример для подражания для всей молодежи Австралии, для девушек на всей планете», — рассыпался в комплиментах премьер-министр Кевин Радд. В ответ Джессика сказала, что у нее нет слов. Одни только эмоции от того, что все получилось. По ходу плавания Джессика вела онлайн-дневник, который разместился на посвященном кругосветке сайте, а также публиковала видеозаписи, сделанные на борту яхты. Ролики на YouTube-канале Уотсон наверняка смотрела и 14-летняя Лаура Деккер. Лаура — дитя морей и человек мира. Трудно даже определить ее национальность. У нее три гражданства: новозеландское — по месту рождения, голландское — по отцу и месту жительства, и немецкое — по матери. Деккер появилась на свет в порту Фангареи, когда ее родители совершали свое кругосветное путешествие. Дочка решила пойти по их стопам, а глядя на триумф Джессики, захотела ее превзойти.

Только когда Деккер объявила о своих планах на кругосветное плавание, местные власти не на шутку испугались. А что если дальше в гонку вступят 12-летние девушки? Она пряталась от полиции на Антильских островах, яхту «Гуппи» арестовывали, но ничто не могло остановить рвение Лауры в море. 20 января 2011 года Деккер ушла с острова Синт-Мартен и, обогнув Землю, вернулась через 519 дней. Полтора года одна в океане — голландка вернулась домой только вечером 21 января, хотя по изначальным расчетам кругосветка должна была завершиться до 17 сентября 2012 года. Лаура то пережидала шторм, то стояла неделями из-за штиля. Тем не менее она успела сойти на берег в нужном возрасте и почти на год превзойти рекорд Уотсон.Только вот когда-нибудь и на ее рекорд найдутся охотницы. Куда это все заведет?

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