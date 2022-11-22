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Вечерний «СЭ»

22 ноября, 04:00

Англия разгромила Иран, итоги дня на ЧМ, интервью Рублева. Главное за день

Букайо Сака и Харри Кейн.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 21 ноября.

Англия неожиданно хороша — раздавила Иран 6:2. Неужели она может выиграть ЧМ?

Команда Гарета Саутгейта уверенно стартовала в Катаре.

Чемпионы Африки были лучше голландцев, но их похоронила дикая ошибка вратаря «Челси»

Нидерланды стартовали с непростой победы.

Главный герой США в матче ЧМ — сын президента Либерии. Отвечать ему пришлось Бэйлу

Тимоти Веа сделал то, что не удалось великому отцу.

На ЧМ поставили рекорд и переиграли 27 минут. Все дело в травме вратаря Ирана, который не хотел уходить с поля

А еще у судей новые рекомендации.

«Шрамы остались, но ударов о ракетку стало намного меньше». Интервью Андрея Рублева

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