Англия разгромила Иран, итоги дня на ЧМ, интервью Рублева. Главное за день

Команда Гарета Саутгейта уверенно стартовала в Катаре.

Нидерланды стартовали с непростой победы.

Тимоти Веа сделал то, что не удалось великому отцу.

А еще у судей новые рекомендации.

Итоги сезона восьмой ракетки мира.