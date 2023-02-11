Сегодня, 03:30
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 10 февраля.
Алекс уверен, что не попадется на сабмишен от Ислама.
Зимнее трансферное окно в чемпионате России.
Капитан «Ростова» — о целях команды на вторую часть сезона и особенностях работы с Валерием Карпиным.
Воссоединение героев Баффало-2011.
Результативный матч связки Игнатов — Бальде и уверенная победа «Спартака» над «Сочи».
«Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Интервью Паршивлюка о Карпине, Глушакове, Дзюбе и другомчитать >
«Уже не рассчитываю, что «Спартак» заберется куда-то высоко». Борису Майорову — 85читать >
«Представьте, что Ларионова позовут в «Детройт». Как мы можем его не отпустить?»читать >
«Хабиб каждый день обстановку узнает, стал еще больше беспокоиться». Менеджер Махачева: интервью перед UFC 284читать >