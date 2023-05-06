Анонс тура РПЛ, Черчесов выиграл чемпионат Венгрии, интервью Титова. Главное за день

Сегодня, 03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 5 мая.
Игорь Рабинер предваряет 26-й тур РПЛ.
«Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, стал чемпионом Венгрии сезона-2022/23.
Интервью легендарного полузащитника красно-белых.
Это был отличный турнир для 29-летнего Аслана.
Победу «Наполи» ждали очень долго.
Невероятный характер «Флориды»: горела 0:2 на самой сумасшедшей арене НХЛ и выиграла!читать >
Спаллетти называл Денисова грузовиком и настоял на покупке Хвичи. Рабинер — о пути тренера «Наполи» к скудетточитать >
«Жена меня бросит, если еще раз напьюсь». Александр Емельяненко: случай в аэропорту, Камил Гаджиев, розовый слоникчитать >
«Зенит»: глобальная перестройка или точечные перемены? Колонка Казаковачитать >