Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:00

Аргентина — чемпион мира, Месси — лучший игрок турнира, все подробности финала. Главное за день

Сборная Аргентины празднует победу на ЧМ.
Фото AFP
Telegram Дзен

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 18 декабря.

Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: суперфинал ЧМ-2022

Аргентина победила Францию в серии пенальти после космической игры.

Теперь официально: Месси — величайший в истории!

Лео заслужил эту победу.

Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!

Как стереть память и увидеть это снова?!

Месси побил рекорд Маттеуса и обогнал Пеле по голам

Выдающаяся статистика аргентинца.

Идеальное прощание Ди Марии. Гений финалов рыдал в 2014-м, а за последние полтора года принес Аргентине три трофея

У всех аргентинских триумфов последнего времени помимо Месси был еще один неизменный герой.

В ритме Овечкина и Малкина. Капризов быстро выбил две сотни очков в НХЛ

читать >

Сколько ошибок совершил польский арбитр в финале? Марчиняк не удалил аргентинца

читать >

Результат, близкий к позору. Россия проиграла Кубок Первого канала

читать >

Рублев уступил заклятому сопернику в финале турнира в Абу-Даби. Циципас забрал 250 тысяч долларов

читать >

Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина

читать >

«Я сожру тебя живьем!» Как вечно запасной вратарь стал одним из важнейших людей в карьере Месси

читать >

Месси — о победе на ЧМ-2022: «Мне столько раз это снилось»

читать >

Месси не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022

читать >
0
Читайте также
Малкин и Овечкин разорвали сильных чехов, финнов и шведов. Увидим ли мы такое еще?
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Футболист Мостовой объяснил фантастичность финального матча ЧМ-22
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хорватия выиграла бронзу ЧМ-2022, анонс финала, Рублев обыграл Алькараса. Главное за день