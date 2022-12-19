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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 18 декабря.
Аргентина победила Францию в серии пенальти после космической игры.
Лео заслужил эту победу.
Как стереть память и увидеть это снова?!
Выдающаяся статистика аргентинца.
У всех аргентинских триумфов последнего времени помимо Месси был еще один неизменный герой.
В ритме Овечкина и Малкина. Капризов быстро выбил две сотни очков в НХЛчитать >
Сколько ошибок совершил польский арбитр в финале? Марчиняк не удалил аргентинцачитать >
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