Аргентина проиграла Саудовской Аравии, Роналду покинул «МЮ». Главное за день

Саудовская Аравия обыграла одного из главных фаворитов чемпионата мира.

Репортаж с фанатской трибуны Саудовской Аравии.

Третий день ЧМ-2022 в Катаре разбавила довольно ожидаемая, но все равно громкая новость.

Для преодоления комплекса перед москвичами петербуржцам нужно потратить еще много сил.

Чемпионы мира завершили день сенсаций закономерной победой.