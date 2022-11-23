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23 ноября, 04:15

Аргентина проиграла Саудовской Аравии, Роналду покинул «МЮ». Главное за день

Лионель Месси.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 22 ноября.

Первая сенсация ЧМ-2022 — аравийское чудо «Белого шамана». Гол Месси не спас Аргентину от катастрофы

Саудовская Аравия обыграла одного из главных фаворитов чемпионата мира.

Саудиты сошли с ума от победы над Аргентиной: слезы радости и издевательства над Месси

Репортаж с фанатской трибуны Саудовской Аравии.

Роналду расторг контракт с «МЮ». Попрощались друг с другом максимально сухо

Третий день ЧМ-2022 в Катаре разбавила довольно ожидаемая, но все равно громкая новость.

СКА стер ЦСКА в порошок за один период. Но основные разборки армейцев будут позже

Для преодоления комплекса перед москвичами петербуржцам нужно потратить еще много сил.

Мбаппе организовал три гола, Жиру повторил рекорд Анри. Франция начала защиту титула, как в Казани-2018

Чемпионы мира завершили день сенсаций закономерной победой.

Левандовски провалил старт ЧМ. Из-за него Польша лишилась важной победы

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