Аргентина проиграла Саудовской Аравии, Роналду покинул «МЮ». Главное за день

23 ноября, 04:15
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 22 ноября.
Саудовская Аравия обыграла одного из главных фаворитов чемпионата мира.
Репортаж с фанатской трибуны Саудовской Аравии.
Третий день ЧМ-2022 в Катаре разбавила довольно ожидаемая, но все равно громкая новость.
Для преодоления комплекса перед москвичами петербуржцам нужно потратить еще много сил.
Чемпионы мира завершили день сенсаций закономерной победой.
Левандовски провалил старт ЧМ. Из-за него Польша лишилась важной победычитать >
Кажется, топ-сборные настрадаются на этом ЧМ. Полуфиналист прошлого Евро ничего не смог сделать с Тунисомчитать >
Семья Глейзеров объявила о готовности продать «Манчестер Юнайтед»читать >
«После 0:8 от «Зенита» мне сказали: «Так игры даже не сдают!» Интервью спортдиректора клуба, покорившего РПЛчитать >