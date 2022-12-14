Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 13 декабря.

Аргентинцы разгромили хорватов и стали первыми финалистами чемпионата мира.

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6 сборная Аргентины в шестой раз вышла в финал ЧМ

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