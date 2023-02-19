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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 февраля.
Главные события субботы в европейском футболе.
Даниил исполнил разгром Григора Димитрова и вернется в топ-10 мирового рейтинга.
Интервью комментатора.
Олимпийский чемпион буквально взорвал российское фигурнокатательное сообщество.
Поиски Кристиана продолжались 11 дней.
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентовчитать >
Его рассказы заставляли замирать от восторга. Памяти комментатора Владимира Писаревскогочитать >
Глушаков в «Нижнем», «Локо» взял Дзюбу и Смольникова. Таблица переходов РПЛчитать >
Безбородов назначен главным арбитром первого четвертьфинального матча Кубка России «Локомотив» — «Спартак»читать >