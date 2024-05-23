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Сегодня, 02:00

«Аталанта» остановила «Байер» и выиграла ЛЕ, Сафонов может перейти в «ПСЖ». Главное за день

Игроки «Аталанты» после победы в финале.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 22 мая.

«Аталанта» уничтожила миф о непобедимом «Байере». Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы, но это и его трофей

Команда из Бергамо взяла еврокубок.

Сафонов — в Париже за 20 миллионов евро? Такого статусного перехода не было со времен Аршавина и Жиркова

Первый номер сборной России готовится стать вторым вратарем в «ПСЖ».

Продление контракта с Карпиным в сборной России — логичный шаг. Альтернатива — Черчесов

Константин Алексеев — о решении РФС продолжить сотрудничество с главным тренером нашей национальной команды.

На чемпионате мира — решающая стадия. Ждать ли сенсаций и неожиданного победителя?

Найдутся ли достойные соперники для Швеции и Канады.

Стыковые матчи в РПЛ — гениальное решение. Их ни в коем случае нельзя урезать

Мнение Константина Алексеева.

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