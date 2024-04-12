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Сегодня, 01:30

«Аталанта» разгромила «Ливерпуль», «Металлург» вышел вперед в полуфинале. Главное за день

Игроки «Аталанты» празднуют гол.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 11 апреля.

Фантастика: «Ливерпуль» разгромлен на «Энфилде»! Миранчук тоже прикоснулся к победе «Аталанты» — на пять минут

Команда Юргена Клоппа уступила 0:3 в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

«Магнитка» в шаге от финала. По ходу игры снова был провал, но «Металлург» сумел с ним справиться

Хет-трик Зернова в пятом матче полуфинала помог магнитогорцам выйти вперед в серии с «Автомобилистом».

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Даниил в концовке матча с Хачановым разбушевался из-за очередной судейской ошибки.

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