«Аталанта» разгромила «Ливерпуль», «Металлург» вышел вперед в полуфинале. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 11 апреля.
Команда Юргена Клоппа уступила 0:3 в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.
Хет-трик Зернова в пятом матче полуфинала помог магнитогорцам выйти вперед в серии с «Автомобилистом».
Даниил в концовке матча с Хачановым разбушевался из-за очередной судейской ошибки.
Максим Алланазаров — о первом разговоре Томаша Амарала с журналистами.
Новый лидер обороны сине-бело-голубых — о футболе, русском языке, книгах, искусстве и вере.
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Мушкетерство «Краснодара» vs опыт «Зенита». Нас ждет главный матч чемпионатачитать >
Большой переезд в НХЛ: «Аризона» покидает ужасную арену?читать >
Хави после объявления об уходе творит магию. Не проигрывает два месяца, до полуфинала ЛЧ — один шагчитать >