«Балтика» обыграла «Зенит» в Кубке России, Карпин вызвал в сборную 49 игроков. Главное за день

Команда Сергея Игнашевича одержала третью победу подряд в FONBET Кубке России

Разбираемся с сентябрьскими матчами сборной.

Карпин готов к «Динамо»?

В среду, 30 августа, состоялись заключительные матчи отборочного турнира Лиги чемпионов и стали известны все участники групповой стадии.

Российская фигуристка Алина Горбачева опубликовала в социальной сети видеоролики, в котором высказалась по поводу инцидента со своим исчезновением.