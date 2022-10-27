«Барса» вылетела из ЛЧ, сумасшедшая концовка в матче «Атлетико». Главное за день

Сейчас случилась очередная серия позора.

Обзор состоявшихся в среду матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«СЭ» поговорил с ведущим арбитром России.

Решение по продолжению его работы в клубе может быть принято уже в четверг.

В 1/8 финала Даниил встретится с чемпионом US Open-2020 Домиником Тимом.