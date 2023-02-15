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Сегодня, 03:30

«Бавария» обыграла «ПСЖ», 30 самых влиятельных людей российского футбола. Главное за день

Кингсли Коман.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 14 февраля.

«ПСЖ» — «Бавария»: Мбаппе забил два, Коман — один. Но победили немцы

Мюнхенский гранд выиграл в Париже в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

30 самых влиятельных людей российского футбола

Новая версия ежегодного рейтинга «СЭ», снова со множеством инсайдов.

На фоне «Тоттенхэма» даже нынешний «Милан» хорош. Пиоли переиграл Конте

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