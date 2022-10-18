Бензема выиграл «Золотой мяч», интервью с помощником Федотова. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 17 октября.

Итоги одного из самых престижных футбольных конкурсов были очевидны как никогда.

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