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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 12 октября.
Потрясающая игра на «Камп Ноу» подарила зрителям шесть мячей, а результат устроил миланцев.
Обзор состоявшихся в среду матчей 4-го тура группового раунда.
После матчей 4-го тура определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Комментатор «Матч ТВ» — о текущих событиях в РПЛ.
При этом участие в «Большом шлеме» в Мельбурне Новака Джоковича по-прежнему под вопросом.
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