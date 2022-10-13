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Сегодня, 04:00

Безумная концовка в матче «Барсы» и «Интера», «Наполи» и «Брюгге» — в плей-офф ЛЧ. Главное за день

Педри.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 12 октября.

«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью

Потрясающая игра на «Камп Ноу» подарила зрителям шесть мячей, а результат устроил миланцев.

Хвича продолжает феерить в ЛЧ, Салах сделал хет-трик за шесть минут, сенсационный «Брюгге» уже в плей-офф

Обзор состоявшихся в среду матчей 4-го тура группового раунда.

Лига чемпионов-2022/23: участники плей-офф

После матчей 4-го тура определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Семина в президенты «Локомотива»? «Спартак» — чемпион? Разочарование года? Интервью Генича

Комментатор «Матч ТВ» — о текущих событиях в РПЛ.

У россиян не отнимут право играть в Австралии. Australian Open лоялен к Медведеву

При этом участие в «Большом шлеме» в Мельбурне Новака Джоковича по-прежнему под вопросом.

СКА в межсезонье потерял всех лидеров, но стал только сильнее. В чем секрет команды Ротенберга

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Ничьи «Сити», «ПСЖ» и «Реала», поражение «Ювентуса», инсайды по «Локомотиву». Главное за день