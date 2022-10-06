«Челси» разгромил «Милан», дубль Холанна, пресс-конференция Дюкова. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 5 октября.
Первая победа лондонского клуба в Лиге чемпионов-2022/23.
Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Пресс-конференция президента РФС по итогам заседания исполкома организации.
Интервью «СЭ» с бывшим тренером казанцев.
Полный список тех, за кем мы будем следить в Америке.
КХЛ оштрафовала Ротенберга за запрещенный жест. Что он показал и сколько за это заплатитчитать >
Российский бокс восстановлен в правах. На турнирах будут и триколор, и гимнчитать >
Кубок России, Путь регионов: «Рубин» проиграл «Волге» и другие матчи 4-го раундачитать >
СКА обыграл «Спартак» в гостях и одержал пятую победу подрядчитать >