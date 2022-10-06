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Сегодня, 02:30

«Челси» разгромил «Милан», дубль Холанна, пресс-конференция Дюкова. Главное за день

Футболисты «Челси» празднуют гол.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 5 октября.

«Челси» начал подъем со дна. Синие эффектно растоптали «Милан»

Первая победа лондонского клуба в Лиге чемпионов-2022/23.

Холанн неудержим, Анчелотти повторил рекорд Фергюсона, у Месси новое достижение

Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Когда крымские клубы войдут в состав ФНЛ? Могут ли РФС исключить из ФИФА? Получат ли футболисты отсрочку? Отвечает Александр Дюков

Пресс-конференция президента РФС по итогам заседания исполкома организации.

«Всех все устраивает?!» Почему «Рубин» не может расстаться со Слуцким? Мнение Кузнецова

Интервью «СЭ» с бывшим тренером казанцев.

Все наши в НХЛ: сколько российских игроков сыграет в этом сезоне?

Полный список тех, за кем мы будем следить в Америке.

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