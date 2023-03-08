«Челси» выбил «Боруссию» из ЛЧ, сенсации в плей-офф КХЛ. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 7 марта.
Важная победа команды Грэма Поттера.
«Ак Барс» уступил «Нефтехимику», счет в серии 2-2.
Два автогола защитника петербуржцев Никишина помогли минчанам сравнять счет в серии — 2-2.
«СЭ» обсудил работу арбитров с главой департамента судейства РФС Павлом Каманцевым.
7 марта Шамилю Тарпищеву исполнилось 75.
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