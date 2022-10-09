Цорн и Циннбауэр покинули «Локомотив», ничья ЦСКА и «Динамо». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 8 октября.
Немецкий проект разрушен.
ЦСКА и «Динамо» сыграли 1:1.
Лидер впервые за два месяца потерял очки в чемпионате.
В двух красивейших полуфиналах определились участники решающего матча, и наших среди них нет.
Главные события субботы в европейском футболе.
НХЛ заявила, что уже не ждет Россию на Кубке мира. Но не все так просточитать >
«Мы не жалуемся на поле, календарь, судей. А просто отвечаем за свои слова». Асхабадзе — о ничьей с «Зенитом»читать >
За что Холанна хотят отстранить от матчей АПЛ. Петицию подписали уже 2 миллиона человекчитать >
Спортивный юрист Прокопец рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо играть за сборную Россиичитать >