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Сегодня, 04:00

ЦСКА обыграл «Локо», «Динамо» разгромило «Химки», скандал с Гогниевым. Главное за день

Хесус Медина, Федор Чалов и Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 29 октября.

ЦСКА выгрыз победу в дерби, но пришлось выживать. На такой «Локомотив» не стыдно смотреть

Реплика Леонида Волотко.

«Динамо» похоронило «Химки», а Гогниев устроил шоу-скандал. Ждем возвращения Юрана?

Огненные 6:1 в Петровском парке!

Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве

Гол Садыгова отметил на трибуне.

«Челси» унижен в Брайтоне, новый бенефис Кварацхелии, у Месси классный гол и новый рекорд

Главные события субботы в европейском футболе.

«У меня есть эмоции, свое имя и характер». Глушаков — о замене в первом тайме в матче с «Динамо»

Полузащитник «Химок» рассказал о ситуации в клубе после серии поражений.

Неделя фрибетов — супербонус БЕТСИТИ на Хэллоуин!

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Игрок ЦСКА не удален, три защитника «Локо» избежали дисквалификации. Так питерец дебютировал в московском дерби

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У Кондратюка украли игрушку, охранница посмеялась над призовыми, а на фигурное катание никто не ходит. Что происходит в Сочи?

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