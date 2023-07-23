ЦСКА проиграл «Уралу», ничья «Локомотива» и «Рубина», Малком уезжает из «Зенита». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 22 июля.
Армейцам срочно нужно усиление.
«Рубин» — пока что главное открытие нового сезона.
Бразильца специально не включили в стартовый состав на первый тур РПЛ.
А бразильский вингер сине-бело-голубых весь матч просидел в запасе.
Впечатляюще!
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