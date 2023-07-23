ЦСКА проиграл «Уралу», ничья «Локомотива» и «Рубина», Малком уезжает из «Зенита». Главное за день

Армейцам срочно нужно усиление.

«Рубин» — пока что главное открытие нового сезона.

Бразильца специально не включили в стартовый состав на первый тур РПЛ.

А бразильский вингер сине-бело-голубых весь матч просидел в запасе.

Впечатляюще!