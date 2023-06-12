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Сегодня, 04:15

ЦСКА выиграл Кубок России, Джокович победил на «Ролан Гаррос». Главное за день

Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 11 июня.

ЦСКА забрал свой любимый трофей — Кубок России. Акинфеев снова стал героем как в 2018-м, отразив два пенальти в «Лужниках»

«Краснодар» упустил шанс завоевать первый титул в истории.

Шоу Акинфеева — лучшее, что есть в нашем футболе. Как же ЦСКА с ним повезло!

Игорь и в 37 лет украшает российский футбол.

Джокович — король «Больших шлемов»! Серб на «Ролан Гаррос» доказал, что по-прежнему лучше всех

Новак на открытом чемпионате Франции отыгрался за провальный грунтовый сезон и взял 23-й Гранд-слэм.

По матчу «Интер» заслужил овертайм, а «Ман Сити» по сезону — везение. Рабинер — о не очаровательном, но настоящем финале ЛЧ

Гвардиола научился побеждать и без де Брейне.

«У нас было много времени, чтобы создать семью и выиграть трофей». Тренеры ЦСКА и «Краснодара» — о финале Кубка России

Владимир Федотов и Владимир Ивич подвели итоги на пресс-конференции.

«Лукаку — главный антигерой ужасного финала». Что английские и итальянские СМИ пишут о финале ЛЧ?

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