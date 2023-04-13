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Сегодня, 03:30

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, победы «Реала» и «Милана» в ЛЧ. Главное за день

Хоккеисты ЦСКА празднуют гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 12 апреля.

ЦСКА — в финале. Москвичи переиграли петербуржцев по всем статьям

В решающий момент СКА ничем не смог удивить команду Федорова.

«Реал» мчится к новому титулу в Лиге чемпионов. «Челси» — в никуда

Мадридская команда без труда обыграла лондонскую, почти гарантировав выход в полуфинал главного еврокубка.

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