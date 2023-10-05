«Динамо» обыграло «Спартак» в Кубке, «Ньюкасл» победил в матче с «ПСЖ». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 4 октября.
Вслед за крупным поражением в Самаре «Спартак» уступил и «Динамо» в FONBET Кубке России.
В воскресенье многое решится.
Английская команда не оставила шансов французскому гранду.
Обзор состоявшихся в среду матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Судьба титула решилась на двух тай-брейках
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Чемпионат мира-2030 пройдет на трех континентах. Но есть нюансчитать >
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У «Краснодара» будет кубковая весна. «Быки» разгромили Нижний, Кордоба снова забилчитать >