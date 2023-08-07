«Динамо» обыграло «Зенит», умер Вениамин Мандрыкин. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 6 августа.
Личка увозит победу из Санкт-Петербурга.
6 августа на 42-м году жизни скончался бывший вратарь ЦСКА.
Артета переиграл своего учителя.
В воскресенье, 6 августа, завершился 3-й тур чемпионата России.
Вопросы есть по каждой линии.
«Сказал Тюкавину: «Не забивай три гола, тогда тебя купит Андрей Аршавин в «Зенит». Пресс-конференция тренеровчитать >
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