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Сегодня, 04:45

«Динамо» обыграло «Зенит», умер Вениамин Мандрыкин. Главное за день

Игроки «Динамо» празднуют победу.
Фото ФК «Динамо»
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 6 августа.

Это уже серьезно: «Зенит» проиграл «Динамо» и увяз в середине таблицы

Личка увозит победу из Санкт-Петербурга.

Как быть счастливым, не вставая годами с кровати. Памяти Вениамина Мандрыкина

6 августа на 42-м году жизни скончался бывший вратарь ЦСКА.

«Арсенал» спас провальный матч за Суперкубок на 11-й добавленной минуте. А в серии пенальти «Ман Сити» просто развалился

Артета переиграл своего учителя.

«Спартак» и «Краснодар» набрали по 9 очков: турнирная таблица РПЛ

В воскресенье, 6 августа, завершился 3-й тур чемпионата России.

«Зенит» буксует на старте сезона. У команды Семака есть ряд проблем, которыми могут воспользоваться конкуренты

Вопросы есть по каждой линии.

«Сказал Тюкавину: «Не забивай три гола, тогда тебя купит Андрей Аршавин в «Зенит». Пресс-конференция тренеров

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«Я же главный виновник». Что Мандрыкин рассказывал про ДТП, которое сделало его инвалидом

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