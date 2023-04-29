«Динамо» проиграло «Факелу», интервью Митрофанова и Каманцева. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 28 апреля.
Очередной тур РПЛ начался с сенсационной победы воронежцев в Москве.
Генеральный секретарь РФС ответил на вопросы «СЭ».
«СЭ» обсудил работу арбитров с главой департамента судейства РФС.
Игорь Рабинер рассуждает о борьбе за серебряные и бронзовые медали в РПЛ.
Уникальный спецпроект «СЭ».
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