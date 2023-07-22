«Динамо» проиграло «Краснодару», анонс сезона РПЛ. Главное за день

Сегодня, 03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 21 июля.
«Быки» победили в Москве — 3:1.
Мы знаем, как завершится новый сезон.
Сегодня матчем «Динамо» — «Краснодар» стартует новый чемпионат России по футболу.
Игорь Рабинер называет вероятных фаворитов и аутсайдеров чемпионата России-2023/24.
О дебюте в Лиге Европы, конкуренции с Сафоновым и слезах Касильяса.
Мбаппе не полетит с «ПСЖ» на предсезонный тур в Япониючитать >
«Я вышел умирать ради вас!» Шлеменко финишировал Оливейру из UFC в первом раундечитать >
Рублев разгромил Зверева на его любимом покрытии. Немец не в форме после обвинений в насилиичитать >
«Краснодар» пока со Сперцяном и с Шапи. Но без качественных трансферов «быкам» будет сложночитать >