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Вечерний «СЭ»

8 апреля, 02:15

«Динамо» проиграло «Спартаку», «Фенербахче» сорвал Суперкубок Турции. Главное за день

Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 7 апреля.

«Спартак» выбил «Динамо» из чемпионской гонки. Лещук и Соболев организовали камбэк для красно-белых

Две ошибки вратаря «Динамо» принесли «Спартаку» победу в дерби.

«Фенербахче» сорвал Суперкубок Турции! На поле выпустили молодежь — и увели через минуту после начала матча

Такое вы вряд ли видели.

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