«Динамо» проиграло «Спартаку», «Фенербахче» сорвал Суперкубок Турции. Главное за день

8 апреля, 02:15
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 7 апреля.
Две ошибки вратаря «Динамо» принесли «Спартаку» победу в дерби.
Такое вы вряд ли видели.
Сине-бело-голубые не без труда сохранили первое место накануне битвы лидеров.
Команда Андрея Разина повела в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2-1.
Тренер «Спартака» назвал победу абсолютно заслуженной.
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