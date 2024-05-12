«Динамо» вышло на первое место в РПЛ, поражения «Зенита» и «Краснодара», ИИХФ наказала ЦСКА. Главное за день

Команда Марцела Лички обыграла «Балтику» — 3:2.

Чемпион России продлил безвыигрышную серию.

Болельщики «Зенита» и «Динамо» должны быть благодарны красно-белым.

В Милан Иван не поедет ни при каком раскладе.

«Динамо» достаточно набрать четыре очка в двух матчах.