Драка «Зенита» и «Спартака», ничья Испании и Германии. Главное за день

90 минут безынтересной игры увенчались грандиозным скандалом.

Скандал на Кубке России.

Два гранда провели качественный матч в Катаре, который не выявил победителя.

Бельгийская сборная рискует остаться вне плей-офф.

А «шашечных» ждет заруба с Бельгией за выход в плей-офф.