Драка «Зенита» и «Спартака», ничья Испании и Германии. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 27 ноября.
90 минут безынтересной игры увенчались грандиозным скандалом.
Скандал на Кубке России.
Два гранда провели качественный матч в Катаре, который не выявил победителя.
Бельгийская сборная рискует остаться вне плей-офф.
А «шашечных» ждет заруба с Бельгией за выход в плей-офф.
Рекордная серия Капризова! Русская звезда набирает очки уже девять матчей подрядчитать >
Чтобы не вылететь с ЧМ-2022, Германии придется болеть за Испанию. Расклады на выход в плей-оффчитать >
Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселячитать >
«РФС рассмотрит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома». Интервью Дюковачитать >