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Вечерний «СЭ»

7 сентября, 02:00

Дубли Мбаппе и Холанна в ЛЧ, Василенко покинул «Факел». Главное за день

Кильян Мбаппе празднует гол.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 6 сентября.

«ПСЖ» разрывал «Ювентус» до перерыва, но чуть не упустил победу. У Мбаппе — два гола-шедевра

Париж начал очередной поход за Лигой чемпионов с неоднозначного успеха.

Скорострельность Холанна круче Роналду и Месси, кризисный «Челси» повержен в Загребе

Обзор состоявшихся во вторник матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Олег Василенко покинул пост главного тренера «Факела»

Главный тренер Олег Василенко покидает «Факел».

US Open, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Хачанов — Кирьос, Рублев — Тиафо, Плишкова — Соболенко и другие

Во вторник и среду, 6 и 7 сентября, состоятся матчи 1/4 финала US Open у мужчин и женщин.

Норманна исключили из сборной Норвегии из-за контракта с «Динамо». Что об этом известно

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