Сегодня, 04:00
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 23 декабря.
Главное с заседания исполкома.
Анализируем выступление президента РФС Александра Дюкова после окончания исполкома.
Интервью главного тренера России Алексея Жамнова по итогам Кубка Первого канала.
Необычный финал турнира одиночников на чемпионате страны в Красноярске.
Удивительные итоги короткой программы одиночниц.
От БЕТСИТИ Финала Кубка России ждут лишь одного итога. Поражение «Зенита» станет суперсенсациейчитать >
УЕФА или АФК — у РФС считанные дни на решение. Как и когда можно выйти из УЕФА?читать >
Колосков объяснил риски перехода РФС в состав АФКчитать >
НХЛ: «Вашингтон» — «Виннипег», «Вегас» — «Сент-Луис» и другие матчи 24 декабрячитать >