Джокович победил на Australian Open, «Наполи» выиграл у «Ромы». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 29 января.
Молодежь все еще не придумала, как одолеть Новака на «Больших шлемах».
Главные события воскресенья в европейском футболе.
По очкам российский чемпион проигрывал бой.
Интервью «СЭ» дал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.
Влияние Пиняева, пятка Игнатьева и голы воспитанников.
Ярд остановлен. Теоретический Бивол для Бетербиевачитать >
Кубок, шампанское и автограф для беременной женщины. Десять титулов Джоковича на Australian Openчитать >
«Иногда на меня ругаются, что я кричу». Чемпионка Европы Самодурова — о тренерской карьеречитать >
«Царь — самый стабильный игрок «Монако». Что пишут во Франции про игру Головиначитать >