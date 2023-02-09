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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 8 февраля.
Мнение Игоря Рабинера.
Зимнее трансферное окно в чемпионате России.
Предстоит тяжелейшая работа.
Главные события среды в европейском футболе и на клубном чемпионате мира.
В матче с «Оклахомой» Король переписал достижение Карима Абдул-Джаббара.
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижениячитать >
«Я показал яйца, и в «Спартаке» все поняли». Неприкрытая правда от молодого центра, играющего в СШАчитать >
«Ислам финиширует Волкановски. Возможно, в первом раунде». Интервью Мовлида Хайбулаева, друга и спарринг-партнера Махачевачитать >
Норвегия выкарабкалась на первое место в почти провальной гонке на ЧМ. Как они это делают?читать >