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Сегодня, 03:30

Дзюба и Смольников — в «Локомотиве», Тедеско возглавил сборную Бельгии. Главное за день

Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 8 февраля.

Дзюба начнет против «Спартака» и Карпина. Это — огонь!

Мнение Игоря Рабинера.

«Локо» взял Дзюбу и Смольникова. Таблица переходов РПЛ

Зимнее трансферное окно в чемпионате России.

Тедеско в Бельгии — огромный риск. Почему у него не получилось в «Лейпциге» и что ждет в сборной

Предстоит тяжелейшая работа.

Рэшфорд реанимировал «МЮ», Рамос не спас «ПСЖ» в кубковом класико, «Реал» — в финале чемпионата мира

Главные события среды в европейском футболе и на клубном чемпионате мира.

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