Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:30

Дзюба покинул «Адану Демирспор», «Ростов» обыграл «Динамо», скандал с Чистяковым. Главное за день

Артем Дзюба.
Фото Фото «Адана Демирспор»
Telegram Новости

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 6 ноября.

Федерация футбола Турции подтвердила расторжение контракта Дзюбы с «Аданой Демирспор»

Форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба разорвал контракт с клубом, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции.

«Динамо» шикарно давило, а «Ростов» забивал. Карпин снова в тройке

Команда Карпина обыграла бело-голубых — 2:1.

Скандал в «Зените» — из состава выведен Чистяков. За что?

Скандал в невской команде.

Эмери нокаутировал «МЮ», «Ювентус» провел лучший матч в сезоне, гол Жиго не дал «Монако» уйти в отрыв

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Что за развязка в матче «Локомотива» с «Уралом»! Спаслись на последней минуте, а Газинский забил пятый одинаковый гол за месяц

Устроили праздник на последних минутах.

Шедевр Головина сломал «Тулузу», «Торино» не помог заработанный Миранчуком пенальти

читать >

Валиева вдохновилась в родной Казани и показала характер. Крутое выступление чемпионки

читать >

Дзюба опозорился в Турции. Артему надо было переходить в «Рубин»

читать >

«Приятно быть номером один». Овечкин теперь самый преданный снайпер в истории НХЛ

читать >

Пандемия самоуверенности. Как «Зенит», «Спартак», ЦСКА и даже «Оренбург» сразила одна болезнь

читать >

«Я на седьмом небе. Рад, что я первый у Зурдо». Интервью Бивола сразу после боя

читать >

Финал ATP пройдет без первой ракетки мира. Что это значит для Медведева и Рублева?

читать >

«Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?

читать >
0
Читайте также
Валиева осталась на льду ради четверных во время выставления оценок. Она нарушила правила?
Валиева осталась на льду ради четверных во время выставления оценок. Она нарушила правила?
Le Figaro рассказала о мерзнущих и голодающих французских военных
WSJ сообщила о закрытых переговорах Белого дома с Кремлем
Французский политик заявил о планах Байдена избавиться от Зеленского
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Зенит» и ЦСКА проиграли, ничья «Спартака» в Сочи, Бивол победил Рамиреса. Главное за день