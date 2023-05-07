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Сегодня, 04:00

«Факел» победил «Ростов», «Реал» выиграл Кубок Испании. Главное за день

Футболисты «Реала» отмечают победу в Кубке Испании.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 6 мая.

«Факел» подарил «Зениту» чемпионский матч. Евсеев обыграл «Ростов» без Карпина

Семаку осталось победить «Спартак».

«Реал» ждал кубкового триумфа 9 лет, Милан сильнее Рима, исторические успехи Кейна и Салаха

Главные события субботы в европейском футболе.

Пара Хачанова и Рублева выиграла первый «мастерс». Россиянам уже дали совместное прозвище

Карен и Андрей уничтожили на чемпионском тай-брейке седьмых «сеяных» турнира в Мадриде.

Первое поражение Ротенберга в сборной. Россия пропустила от белорусов семь шайб!

В турне команды «Россия 25» наконец-то случился интересный по интриге матч.

«Динамо» вымучило победу над «Химками» на 96-й минуте. Шунин вновь сцепился с партнером

Победный пенальти заработал Тюкавин.

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