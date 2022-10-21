Федотов и Абаскаль дисквалифицированы, расклады Кубка России. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 20 октября.
КДК наказал тренеров ЦСКА и «Спартака» за перепалку.
Оцениваем положение клубов РПЛ в Кубке России.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не примет участие в матче 13-го тура АПЛ против «Челси». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Мнение Леонида Волотко.
Пресс-конференция перед UFC 280.
«Федун назначил меня под давлением общественного мнения. Я работал без права на ошибку». Монолог Дмитрия Аленичевачитать >
Владислав Бондаренко: «Торпедо» почти вышло наверх. На совете директоров Авдеев произнес: «Вы что творите?!»читать >
«Зенит» победил, но зародил конфликт: Мостовому не понравилась обратная замена Семакачитать >
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