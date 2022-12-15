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Сегодня, 03:00

Франция вышла в финал ЧМ, 800-й гол Овечкина в НХЛ. Главное за день

Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими после матча.
Фото Reuters
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 14 декабря.

Марокко — овации, Франции — финал. Мбаппе отправляется на встречу с Месси

Африканцам не удалось совершить еще одну сенсацию.

ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе

Франция победила Марокко (2:0) и вышла в финал ЧМ-2022, где встретится с Аргентиной.

Легендарный матч Овечкина! Сделал хет-трик и забил 800-й гол в НХЛ

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Аргентина — в финале ЧМ-2022, новый рекорд Лионеля Месси. Главное за день