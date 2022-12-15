Франция вышла в финал ЧМ, 800-й гол Овечкина в НХЛ. Главное за день

Африканцам не удалось совершить еще одну сенсацию.

Чем запомнятся полуфинальные матчи чемпионата мира в Катаре.

Франция победила Марокко (2:0) и вышла в финал ЧМ-2022, где встретится с Аргентиной.

ЦИФРА ДНЯ

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Месси сыграет в финале ЧМ во второй раз в карьере, Франция — во второй раз подряд