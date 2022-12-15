Франция вышла в финал ЧМ, 800-й гол Овечкина в НХЛ. Главное за день

Сегодня, 03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 14 декабря.
Африканцам не удалось совершить еще одну сенсацию.
Франция победила Марокко (2:0) и вышла в финал ЧМ-2022, где встретится с Аргентиной.
До Горди Хоу — один точный бросок.
Обзор соцсетей после 800-го гола Александра.
Чем запомнятся полуфинальные матчи чемпионата мира в Катаре.
Новый судейский скандал в Катаре. Почему ВАР не вмешался в действия Орсато?читать >
Половина сборной Марокко родилась за рубежом. Двое — из Франции, главный герой ЧМ — из Канадычитать >
«Игра Месси вызывает слезы». Мировые СМИ — о бенефисе Лео в полуфинале ЧМчитать >
«Если бы был шанс, вернулся бы в «Динамо»! Вальбуэна — о ЧМ, общении с Черчесовым и Россиичитать >