Гол Миранчука, ничья «Ливерпуля» и «Челси», подробности скандала вокруг «Юве». Главное за день

Сегодня, 03:30
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 21 января.
Россиянин принес «Торину» первую победу после возобновления серии А.
Главные события субботы в европейском футболе.
Подробности нового скандала вокруг итальянского гранда.
«СЭ» поговорил с президентом «Сочи».
Зимнее трансферное окно в чемпионате России.
Сохранит ли «Ванкувер» российскую звездочку? Кузьменко покорил всех в первый сезончитать >
Тен Хаг потерял важного игрока перед матчем с «Арсеналом». Но в первом круге «МЮ» победил и без негочитать >
«Перед Олимпиадой жена говорила: останься в Европе. А я не послушал». Честный разговор с Александром Поварницынымчитать >
Marca: Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы за сексуальные домогательствачитать >