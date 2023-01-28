Хачанов проиграл Циципасу, интервью Абаскаля, «Сити» обыграл «Арсенал». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 27 января.
Россиянин покидает Открытый чемпионат Австралии с высоко поднятой головой.
Ответил на вопросы после матча с «Ботевом».
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в 1/16 финала Кубка Англии.
Очень разная реакция в спортивных федерациях и национальных олимпийских комитетах.
Зимнее трансферное окно в чемпионате России.
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