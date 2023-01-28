Хачанов проиграл Циципасу, интервью Абаскаля, «Сити» обыграл «Арсенал». Главное за день

Россиянин покидает Открытый чемпионат Австралии с высоко поднятой головой.

Ответил на вопросы после матча с «Ботевом».

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в 1/16 финала Кубка Англии.

Очень разная реакция в спортивных федерациях и национальных олимпийских комитетах.

Зимнее трансферное окно в чемпионате России.