Хорватия выиграла бронзу ЧМ-2022, анонс финала, Рублев обыграл Алькараса. Главное за день

В матче за третье место «Шашечные» обыграли арабскую команду.

Встанет ли Лео в один ряд с Пеле и Марадоной?

В финале россиянин будет защищать титул против Стефаноса Циципаса.

В одиночку победил шестерых соперников.

Обозреватель «СЭ» оценивает организацию ЧМ-2022 и его характеристику от президента ФИФА.