«Интер» обыграл «Барселону», гол Хвичи в ЛЧ, интервью Талалаева. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 4 октября.
Поражение от «Интера» сильно осложнило жизнь команде Хави.
Обзор состоявшихся во вторник матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — тренер, которому сегодня исполняется 50.
О чем говорят последние события вокруг фигуристки Александры Трусовой?
Бывший голкипер сборной России, ЦСКА и «Динамо» разбирает яркие моменты в игре вратарей в 11-м туре РПЛ.
Сборной Ирана не дадут сыграть на чемпионате мира? К масштабным протестам в стране присоединился даже Азмунчитать >
Русский нападающий — лучший снайпер предсезонки НХЛ. В свой второй год в лиге он должен стать звездойчитать >
Фигурное катание теперь будет скучным? Для наших спортсменов написали этический кодексчитать >
КХЛ: «Салават Юлаев» разгромил «Авангард», «Ак Барс» в овертайме проиграл «Автомобилисту» и другие матчи 4 октябрячитать >