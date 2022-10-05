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Сегодня, 03:30

«Интер» обыграл «Барселону», гол Хвичи в ЛЧ, интервью Талалаева. Главное за день

Хвича Кварацхелия в матче Лиги чемпионов «Аякс» — «Наполи».
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 4 октября.

«Барселона» снова на грани провала в ЛЧ. Каталонцы рискуют второй год подряд не выйти из группы

Поражение от «Интера» сильно осложнило жизнь команде Хави.

Хвича жжет и в Лиге чемпионов, «Бавария» превзошла рекорд «Реала», «Брюгге» — сенсация

Обзор состоявшихся во вторник матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Андрей Талалаев: «Мелкадзе — форвард без слабых мест. Но в «Ахмате» его отдача оставляла желать лучшего. Пришлось жестить, провоцировать...»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — тренер, которому сегодня исполняется 50.

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